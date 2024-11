Sono sette le auto e un escavatore incendiati in diversi comuni della provincia. Vigili del fuoco a lavoro

Sono ben otto i mezzi dati alla fiamme la scorsa notte in diversi comuni della provincia di Vibo Valentia.

Quattro auto incendiate a Tropea

Situazione più critica quella registratasi a Tropea (fonte foto Tropea e dintorni) dove in via Croce, intorno alle 23.50 di ieri, sono andate completamente distrutte 2 auto mentre altrettante sono state danneggiate dallo stesso incendio.

Escavatore in fiamme a Ionadi

Il mezzo meccanico, di marca Fiat, poi, si trovava parcheggiato in via Caravizzi, nei pressi dell'abitazione del proprietario, un imprenditore di Ionadi quando, per cause in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme poco dopo l’una di notte. Nell'incendio l'abitacolo è rimasto gravemente danneggiato. Da quantificare i danni.

Incendi a Dasà e Mileto

Altre auto bruciate a Dasà, dove ad andare completamente distrutta dalle fiamme, intorno alle 21 di ieri, è stata un'Audi Rs4 con targa svizzera di proprietà di un uomo originario del Vibonese e residente in Svizzera.

Ancora due distinti interventi a Mileto. Nelle frazioni Paravati e Comparni, tra le 2.30 e le 2.40, sono andate distrutte due Fiat Punto, la prima parcheggiata in località Cognana di Paravati e la seconda in via Maggiore di Comparni.

Notte di superlavoro, quindi, per il Comando provinciale del Vigili del fuoco di Vibo Valentia, le cui squadre hanno dovuto fronteggiare l’“emergenza”, mentre i carabinieri delle rispettive Stazioni di competenza hanno avviato le indagini del caso per verificare la matrice degli episodi.