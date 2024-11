In fiamme un noto lounge bar (Lux) ai laghi di Sibari, il rogo scoppiato nel cuore della notte. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri della compagnia di Cassano. Partite le indagini. Si sospetta la matrice dolosa.

Ingenti i danni all’interno dell’edificio. Le fiamme hanno divorato le sale di un locale particolarmente raffinato che affaccia sui Laghi di Sibari, attivo dall’estate scorsa. L'incendio è stato segnalato alle autorità intorno alle 2 da residenti nelle vicinanze, che hanno notato una colonna di fumo nero che si alzava nel cielo notturno.

I vigili del fuoco sono immediatamente giunti sul luogo, affrontando l’incendio che minacciava di propagarsi ad altre strutture circostanti. I carabinieri della compagnia di Cassano sono stati chiamati per indagare sulla possibile origine dolosa dell'incendio. Secondo alcune fonti, sono stati rinvenuti indizi che potrebbero indicare un innesco volontario.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause esatte dell'incendio e stabilire se si tratta di un atto doloso. Le autorità stanno valutando se nell’area circostante vi sia un servizio di videosorveglianza, nel frattempo sono state acquisite le prime testimonianze per raccogliere tutte le informazioni possibili.

Nella notte sono state date alle fiamme in due distinti episodi altrettante auto: una Schiavonea di Corigliano Rossano (una Smart) e l’altra a Cassano (Seat).