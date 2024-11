Controlli serrati durante la notte di Halloween nell’area urbana di Corigliano. Sono stati intensificate le ispezioni da parte dei carabinieri della locale compagnia: comminate sanzioni per la violazione delle disposizioni anti assembramento. Undici le contestazioni elevate a ragazzi che stazionavano tra piazza Salotto e la stazione ferroviaria. In particolare, due giovani sono stati beccati gironzolare, con fare sospetto, a bordo di uno scooter dopo la mezzanotte e senza giustificato motivo.



400 euro di multa al conducente, invece, di un’auto a Schiavonea che alla vista della pattuglia si dava alla fuga per poi fermarsi e giustificarsi con futili motivi. Esercenti e commercianti, sostanzialmente hanno rispettato gli orari di chiusura, nessun provvedimento risulta essere stato emesso.