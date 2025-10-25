Dalla tarda serata di ieri e fino alle primi luci dell’alba, quattro gli interventi dei vigili del fuoco del Comando Provinciale e delle sedi distaccate
L'auto uscita fuori strada sul lungo mare di Torre Melissa
Una notte di lavoro intensa per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, insieme alle sedi distaccate della provincia. I pompieri crotonesi sono stati impegnati questa notte in una serie di interventi tra incendi e altre attività di soccorso tecnico urgente dalla tarda serata di ieri fino alle prime luci dell’alba.
Nel corso della notte, una squadra della centrale di Crotone è intervenuta per lo spegnimento di un cavo Enel in fiamme, che aveva provocato disagi alla rete elettrica nel centro storico di Crotone e rischi potenziali per l’incolumità degli abitanti della zona. Contemporaneamente un incendio si è propagato alla vegetazione in un’area abitata a Isola di Capo Rizzuto, richiedendo l’intervento di più mezzi antincendio, anche del vicino distaccamento aeroportuale di S. Anna per evitare che le fiamme si propagassero verso le case adiacenti.
I vigili del Fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono intervenuti per un incendio all’interno di un’abitazione a Roccabernarda, in via Giocatori. Le fiamme si sono propagate in un magazzino sottostante l’abitazione, con i pompieri che hanno evitato che l’incendio arrivasse alla tavernetta di fianco ed al piano soprastante abitato.
Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada sul lungomare di Torre Melissa. In questo caso è stato necessario l’intervento dell’autogru, arrivata dalla sede centrale di Crotone. Il conducente, originario di Crotone, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza.