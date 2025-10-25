Dalla tarda serata di ieri e fino alle primi luci dell’alba, quattro gli interventi dei vigili del fuoco del Comando Provinciale e delle sedi distaccate

Una notte di lavoro intensa per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, insieme alle sedi distaccate della provincia. I pompieri crotonesi sono stati impegnati questa notte in una serie di interventi tra incendi e altre attività di soccorso tecnico urgente dalla tarda serata di ieri fino alle prime luci dell’alba.



Nel corso della notte, una squadra della centrale di Crotone è intervenuta per lo spegnimento di un cavo Enel in fiamme, che aveva provocato disagi alla rete elettrica nel centro storico di Crotone e rischi potenziali per l’incolumità degli abitanti della zona. Contemporaneamente un incendio si è propagato alla vegetazione in un’area abitata a Isola di Capo Rizzuto, richiedendo l’intervento di più mezzi antincendio, anche del vicino distaccamento aeroportuale di S. Anna per evitare che le fiamme si propagassero verso le case adiacenti.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del Fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono intervenuti per un incendio all’interno di un’abitazione a Roccabernarda, in via Giocatori. Le fiamme si sono propagate in un magazzino sottostante l’abitazione, con i pompieri che hanno evitato che l’incendio arrivasse alla tavernetta di fianco ed al piano soprastante abitato.

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada sul lungomare di Torre Melissa. In questo caso è stato necessario l’intervento dell’autogru, arrivata dalla sede centrale di Crotone. Il conducente, originario di Crotone, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza.