Tra i destinatari una figura vicina al deus ex machina dell’operazione White collar sulle aste truccate

Notti di fuoco a Corigliano-Rossano: colpita l’auto di un pensionato il cui figlio è stato coinvolto nella nota operazione White collar che ha visto coinvolti noti professionisti (e non solo) nell’ambito delle aste truccate, un cui troncone a fine mese andrà a sentenza; mentre l’altra autovettura è stata incendiata questa notte in via Sciacca allo scalo di Corigliano. Qui è stata presa di mira una fiat 500 parcheggiata sotto l’abitazione della presunta vittima.

L’episodio si è verificato verso le due di notte, proprio mentre i carabinieri erano in servizio di perlustrazione. Il presunto autore è stato notato dalla pattuglia intento ad appiccare il fuoco, alla vista dei militari si è dato alla fuga. Successivamente sono state acquisite le immagini dalle telecamere di videosorveglianza al fine di identificare il giovane. Le indagini proseguono a ritmo serrato.