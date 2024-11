Ad allertare la Polizia una telefonata anonima al 113. In due sacchi rinvenuti anche un fucile mitragliatore e due a canne mozze. Sia le armi che gli ordigni sono stati sequestrati

Nove bombe a mano ed armi sono state rinvenute per strada a Reggio Calabria dalle Volanti della Questura grazie a una telefonata anonima al 113. Lo riporta il Quotidiano del Sud. È accaduto nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì, sulla rampa d'accesso alle bretelle del torrente Calopinace, nella zona sud della città. In due sacchi sono stati trovati un fucile mitragliatore Kalashnikov con due caricatori, due fucili a canne mozze cal. 12 e nove bombe a mano di fabbricazione jugoslava. Tutti in pessimo stato di conservazione e arrugginiti. Sia le armi che gli ordigni sono stati rimossi dall'artificiere del XII Reparto Mobile e sequestrati dalla Polizia.