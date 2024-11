Nove cuccioli di cane in pericolo messi in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. È quanto avvenuto questa mattina sul lungomare del comune di Davoli Marina, dove i cagnolini, appartenenti tutti ad una medesima cucciolata, sono stati ritrovati in un canale interrato per il deflusso delle acque meteoriche. L’intervento ha fatto seguito alle segnalazioni della Lega Nazionale per la difesa del cane.

Giunti sul posto le unità riscontravano che lo sbocco a mare del canale era quasi completamente occluso dalla sabbia per cui il recupero si rendeva alquanto difficoltoso. Pertanto, i soccorritori, individuato un pozzetto a monte si sono calati all’interno del lungo condotto del diametro pressappoco di 80 cm e percorrendo una distanza di circa 12 metri, hanno raggiunto i cuccioli portandoli in salvo.

l.c.