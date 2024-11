Ad effettuare l’operazione la polizia municipale di Pompei che ha provveduto al sequestro di un campo agricolo trasformato in eliporto senza le necessarie autorizzazioni

La polizia municipale di Pompei ha effettuato il sequestro di un campo agricolo utilizzato dalla società “Elivesuvio”, proprietaria dall'elicottero coinvolto nel funerale del boss romano, Casamonica, e per il matrimonio di Antonio Gallone a Nicotera. Matrimonio balzato agli onori delle cronache e all’attenzione della magistratura dopo l’atterraggio non autorizzato nel centro storico della cittadina.

Il sequestro odierno è stato ordinato in quanto il terreno agricolo, trasformato in eliporto, mancava dell'assenso del Comune per il cambio di destinazione d'uso. L'intervento della polizia municipale di Pompei, coordinato dal comandante Gaetano Petrocelli, effettuato in Viale Unità d'Italia.