Disagi in tutta la provincia con punte di criticità in città dove il nosocomio ha subito pesanti infiltrazioni d’acqua

Ha provocato anche l'allagamento di alcuni reparti e della camera mortuaria dell'ospedale, il nubifragio che si è abbattuto in mattinata su Vibo Valentia e diverse zone della provincia. In particolare, nella struttura ospedaliera l'acqua è filtrata nei locali in cui sono in corso da mesi interventi di ristrutturazione a seguito della comparsa di vistose crepe nel muro dovute allo sgretolamento dell'intonaco.

I maggiori disagi si sono registrati nei reparti di ortopedia ed in parte di quello di ginecologia. Locali allagati anche nella sala dell'obitorio dove lo scorso inverno si era verificato un problema analogo. Sono stati interessati interi quartieri della città, con il livello dell'acqua che ha superato il mezzo metro soprattutto nella zona di Vibo Marina e Bivona. Allagati anche un sottopasso nel centro della città e altre strade.

Numerosi tombini sono saltati, con disagi per il traffico. Tantissime le chiamate, con richieste di intervento anche dalla costa e dall'entroterra, al centralino del Comando provinciale dei vigili del fuoco. (Ansa).