Già al lavoro uomini e mezzi dei Consorzi di Bonifica

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla costa ionica cosentina in particolare nella zona di Rossano, all’interno della cooperazione istituzionale, per i primi urgenti interventi per la sicurezza delle persone, vede in prima linea anche i Consorzi di Bonifica coordinati dall’Ente consortile di Trebisacce con il Presidente Marsio Blaiotta e il suo staff. Sono stati immediatamente attivati uomini e mezzi che stanno contribuendo alle prime azioni per alleviare gli enormi disagi che si sono creati. I Consorzi saranno impegnati anche successivamente alla fase emergenziale.