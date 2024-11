Continuano in maniera serrata le attività dei vigili del fuoco da ieri sera alle prese con diversi fronti di fuoco nell’intera provincia di Catanzaro. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 21 della serata di ieri tra le località balneari di Copanello nel comune di Stalettì e Squillace. L'incendio di arbusti e macchia mediterranea ha creato non pochi disagi alla viabilità sulla statale 106 e ai villaggi turistici.

Le operazioni di intervento dei vigili del fuoco sono proseguite anche oggi nelle stesse zone dove più fronti di fuoco sono arrivati a lambire alcune zone abitate e lo stabilimento di una nota ditta di torrefazione. Alcuni focolai sono ancora attualmente in atto ma sono tenuti sotto controllo.

Un altro incendio di macchia mediterranea è divampato nel comune di Albi, nella presila catanzarese. Il rogo, propagatosi velocemente nelle vicinanze di alcuni quartieri popolari ha impegnato per diverse ore i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna ed è stato estinto in serata. Risultano in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'aree interessate dal fuoco.

l.c.