La parlamentare del M5S Dalila Nesci ha scritto una missiva al presidente della Regione, Mario Oliverio per chiedere, al più presto, la convocazione di un tavolo tecnico per l’emergenza rifiuti a Vibo Valentia

Sull'emergenza rifiuti nel Vibonese, la deputata M5s Dalila Nesci ha scritto al governatore della Calabria, Mario Oliverio. Nella missiva, la parlamentare ha illustrato: «Vibo Valentia e i comuni della sua provincia sono a fasi alterne teatro di orrori e fetori indicibili; per le vie, i quartieri e le aree di campagna». L'esponente 5 stelle ha aggiunto: «La Calabria ha avuto una lunga emergenza ambientale, con sperpero di denaro pubblico – dal 2013 pende una nostra interrogazione sull'impiego di oltre un miliardo di euro che lo Stato ha inviato di proposito nella regione – mai valso a risolvere i disastri e a eliminare le speculazioni». «A Vibo Valentia, dove la raccolta differenziata resta problematica, si terranno – ha precisato la parlamentare M5s – a breve le elezioni comunali. Il Movimento Cinque Stelle non è presente con una propria lista, sicché nessuno può accusarci, in proposito, di strumentalizzazioni di sorta». «Avendo efficienza molto precaria l'attuale sistema di gestione dei rifiuti, Le chiedo – ha concluso Nesci, rivolgendosi a Oliverio – di voler convocare con urgenza un apposito tavolo tecnico presso la Presidenza della Regione, sì da avviare un iter risolutivo per la provincia in parola, preferibilmente alla presenza dei candidati a sindaco di Vibo Valentia».