È di Reggio Calabria la nuova presunta fiamma di Silvio Berlusconi. Si chiama Marta Fascina, è nata il 9 gennaio del 1990 a Melito Porto Salvo, a pochi chilometri da Reggio Calabria, ma è cresciuta a Napoli e sembra che abbia preso il posto di Francesca Pascale nel cuore del leader di Forza Italia.



Attualmente Marta Fascina è deputato di Forza Italia, segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia. È laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma e come professione è “public relation specialist".



Non a caso è stata press officer and public relation specialist presso l'AC Milan. Pare che già dall’estate 2018 sia stata vista a cene e aperitivi con altri politici di spicco a palazzo Grazioli.



Sulla fine della precedente relazione con la Pascale, con la quale l’ex premier stava da qualche anno, sembra abbiano pesato le pressioni da parte dei figli di Berlusconi preoccupati per la giovane età della Pascale. Ma se le cose fossero davvero così il povero Silvio sarebbe caduto dalla padella alla brace perché la Frascina è di cinque anni più giovane della Pascale. Ci sarebbe una donna di origini reggine, dunque, nel futuro prossimo dell'ex cavaliere.