Catanzaro - Una bomba carta inesplosa è stata trovata davanti la porta d’ingresso dell’abitazione di un funzionario del settore Attività produttive del Comune di Catanzaro. La scoperta è stata fatta nel quartiere Gagliano, davanti l'abitazione del funzionario. Secondo i primi accertamenti, l'ordigno non sarebbe esploso per un cattivo funzionamento. La bomba carta è stata rimossa dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro che stanno indagando sul movente. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.



Nella giornata di ieri si era tenuto, nella città capoluogo, un consiglio comunale straordinario sulla Sicurezza e venerdì scorso la città era scesa in piazza, nella manifestazione organizzata da Libera Catanzaro, per protestare contro gli atti di violenza, rapine, intimidazioni che stanno colpendo il capoluogo.