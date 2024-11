L’esercizio commerciale è collocato nella centralissima via Aschenez. Indagini della squadra mobile per ricostruire quanto accaduto

A pochi giorni dall'incendio di due negozi nel centro cittadino di Reggio Calabria, una nuova intimidazione ai danni di un esercizio commerciale. Ieri mattina all'orario di apertura davanti al negozio "M Boutique", ubicato nella centralissima via Aschenez, è stata rinvenuta una bottiglia incendiaria. La squadra mobile indaga sull'accaduto. Il 15 novembre scorso era stato distrutto il negozio "Zero Glutine Life", il 28 novembre un altro incendio ai danni del "New Lady Coffee Club". Dopo il primo rogo "Libera" aveva anche organizzato una manifestazione di solidarietà sul Corso Garibaldi.