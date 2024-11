Da stamani pioggia, forte vento e grandinate stanno colpendo la Calabria. Allagamenti a Catanzaro e a Vibo

Allerta a Catanzaro - Vento, pioggia, grandine e intense scariche elettriche si stanno abbattendo dalla scorsa notte nel catanzarese. I posti al momento più colpiti sono Catanzaro Lido e Squillace. La circolazione stradale è bloccata in molte zone e risultano anche diversi allagamenti viari con sottopassi chiusi.

Moltissime le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno effettuato già molti interventi per aiutare le persone intrappolate nelle loro automobili a causa delle forti grandinate e degli allagamenti. La Protezione civile Calabria ha emesso l’allerta , con livello 1 e 2 di attenzione, per quasi tutti i comuni.

Cortile della scuola allagato a Vibo Marina - Massima attenzione anche a Vibo, in particolare nella frazione marina, dove i Vigili del fuoco sono impegnati da stamani a rimuovere diversi centimetri d’acqua dal cortile della scuola ‘De Maria' di Via Stazione. Una situazione consueta che ha costretto i genitori a portare in braccio o sulle spalle i loro bambini.

Frana tra Bagnara e Scilla - Nella notte, uno smottamento lungo il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Bagnara Calabra e Scilla, nel reggino, ha causato la chiusura del tratto, riaperto stamani con transito a senso unico alternato.

Al momento si registrano rallentamenti e code tra le due località.



Sul posto sono presenti le squadre Anas al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Neve in Sila - Nevica abbondanatemente in Sila a partire dai 1.100 metri di altitudine.