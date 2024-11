Allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante tirrenico della Calabria. Previsti temporali e forti raffiche di vento

Nel corso delle prossime ore è previsto l'arrivo di venti molto forti su gran parte delle regioni italiane e diffuse condizioni di maltempo al centro-sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse rilevando che i fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

L'avviso prevede dal mattino di domani precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sempre da domani si prevedono venti di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sono in allerta arancione per rischio idrogeologico il versante tirrenico della Calabria e il sud della Campania. E' stata valutata poi un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sulle isole maggiori, sull'Umbria, sui restanti settori di Calabria, Campania e Abruzzo e su tutto il sud Italia.