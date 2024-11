Una nuovo protesta a distanza di meno di dieci giorni dalla precedente. Il protagonista è sempre il ristoratore sessantaseienne di Gallina, frazione collinare della città dello Stretto, Francesco Gregorio Quattrone. Stamattina è tornato davanti al Cedir dove ha sede la procura di Reggio Calabria: questa volta, piuttosto che sulla gru, è salito al 12° piano del costruendo palazzo di Giustizia, dove si è incatenato per rivendicare i suoi diritti e non intende scendere.

Vuole dare voce alla sua storia in una trasmissione televisiva nazionale e riavere indietro tutti i suoi beni, ristoranti e conti in banca, che gli sono stati confiscati. Una sottrazione, divenuta giuridicamente definitiva, che permane nonostante, dopo vicissitudini giudiziarie protrattesi per un decennio, sia stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa.

Le sue condizioni di vita continuano ad essere molto precarie e nonostante i suoi legali, Baldassarre Lauria e Maria Domenica Vazzana, si stiano attivando «per avviare quanto ancora rimasto da esperire, i tempi sono certamente quelli della giustizia, dunque non brevi come la sua situazione di indigenza richiederebbe», spiega l’avvocata Maria Domenica Vazzana. Continua a leggere su Il Reggino