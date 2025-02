Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha avviato in mattinata una nuova serie di attacchi DDoS (distributed denial of service) contro i siti web di soggetti italiani, afferenti ai settori trasporti (aeroporti di Linate e Malpensa, Autorità trasporti, porti di Taranto e Trieste, tra gli altri) e finanziari (Intesa San Paolo).

Al momento non risultano impatti effettivi sui servizi erogati. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato l'opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni.

Una prima informativa da parte della Polizia Postale in merito agli attacchi messi in atto da un gruppo di hacker filorussi NoName057(16) contro i siti web di soggetti italiani verrà trasmessa in Procura, a Roma. Gli accertamenti saranno effettuati dagli specialisti del Cnaipic della Postale.