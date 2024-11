Blue Air sbarca a Lamezia Terme con un collegamento per Torino Caselle

Dopo aver inaugurato a novembre scorso la base presso l’aeroporto torinese, Blue Air arricchisce così gli operativi dallo scalo di Caselle ed aggiunge Lamezia Terme nel network di suoi voli nazionali italiani.



Il nuovo collegamento da Lamezia sarà operativo a partire dal 31 ottobre con con due frequenze settimanali che passeranno a quattro dal 17 novembre per diventare poi sei dal 16 dicembre.



I biglietti per la nuova tratta sono disponibili con prezzi a partire da € 27,99 a tratta (tasse incluse, i posti sono limitati). La tariffa include lo snack a bordo ed il bagaglio a mano di 10kg. Il check-in on-line o in aeroporto è gratuito.



Gheorghe Racaru, Direttore Generale di Blue Air, ha dichiarato: “La nostra crescita continua e l’investimento e l’impegno in Italia diventa ogni anno più importante. Tra meno di un mese metteremo a disposizione della clientela un collegamento molto richiesto dalla comunità calabrese che vive a Torino, dai calabresi che volano a Torino per motivi di studio e turismo, dai piemontesi che vanno in vacanza in Calabria, ma anche molto importante per il traffico d’affari nei due sensi. Possiamo dire con orgoglio che ai passeggeri italiani piace il nostro servizio e garantiremo anche per il nuovo collegamento la stessa qualità e la stessa puntualità che caratterizza il volare Smart Flying di Blue Air”.



“Non possiamo che essere lieti del fatto che, una compagnia come Blue Air, abbia scelto di investire sul nostro scalo.” afferma il presidente della Sacal, Massimo Colosimo “Dopo i tagli effettuati da Alitalia sulle tratte di Milano e Torino, che hanno creato non poche difficoltà ai nostri passeggeri, Sacal ha reagito cercando nuove compagnie che potessero venire incontro alle esigenze dello scalo di Lamezia. Blue Air, in questo senso, ha risposto positivamente con un collegamento che siamo sicuri darà grandi soddisfazioni. Possiamo dire che la stagione invernale, quindi, si apre con un buona notizia, foriera di positivi sviluppi per il nostro aeroporto che non esclude un’apertura di nuove rotte verso l’Est dell’Europa. In tale ottica - conclude Colosimo - con il medesimo impegno continueremo a lavorare per rafforzare gli operativi su Milano e rispondere concretamente alle richieste dei passeggeri“