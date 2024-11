Il comandante della polizia municipale spiega i motivi dell'ordinanza

Nuove modifiche dei sensi di marcia decise dalla polizia municipale nell’area di Via Roma, a Cosenza, già interessata nelle scorse settimane da numerose novità. La più eclatante, come si ricorderà, ha riguardato la chiusura al traffico dello spazio antistante la scuola elementare Pizzuti e la scuola media Zumbini.



Il comandante Giovanni De Rose, spiega: «Sono stati invertiti alcuni sensi di marcia nelle traverse per facilitare l'accesso dei Vigili del Fuoco (la cui caserma è ubicata all’angolo tra Via Miceli e Viale della Repubblica, ndr) e su richiesta dei commercianti. Le modifiche – precisa De Rose – non incidono sui provvedimenti complessivi, finalizzati a garantire un migliore scorrimento del traffico su via Roma e l'eliminazione dei semafori. L'inversione dei sensi unici, nei tratti inferiori di via Cattaneo e via Miceli, ed il ripristino degli originari sensi di marcia nei tratti superiori, oltre che rispondere a specifiche esigenze dei Vigili del Fuoco e dei commercianti, si sono resi necessari – ha affermato ancora il comandante della polizia municipale – proprio per disciplinare al meglio la circolazione, senza rallentarne il flusso, evitando la riattivazione degli impianti semaforici».