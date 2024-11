Nella notte è stato ferito in un agguato un bracciante agricolo, a Rizziconi

Giovanni Romeo, 52 anni, è stato colpito all'addome e alle braccia da alcune fucilate, mentre viaggiava a bordo del suo autocarro. A salvarlo una pattuglia dei Carabinieri, che si trovava vicino al luogo dell'agguato, in località Vennarella, a Rizziconi. Secondo la prima ricostruzione l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato colpito intorno alle 3.30 con due fucilate. Ferito, è riuscito a proseguire alla guida finchè non ha incontrato i Carabinieri, che lo hanno condotto all'ospedale di Polistena, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.