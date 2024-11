Si tratta di Maurizio Friolo, eletto in Puglia nel 2015 sotto le insegne di Forza Italia. Dovrà gestire la patata bollente dell’approvazione dei bilanci

Nominato dal commissario straordinario Vincenzo La Regina, il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Si tratta di Maurizio Friolo, 56 anni, originario di Mesagne, nel Brindisino.

Il profilo del professionista

Avvocato cassazionista, è esperto di diritto sanitario ed ha ricoperto gli incarichi di dirigente responsabile della struttura burocratico-legale prima all’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi di Lecce, tra il luglio del 1999 ed il gennaio 2000, poi all’Azienda Sanitaria di Brindisi. Si è inoltre occupato di programmazione sanitaria alle dipendenze dell’assessorato regionale della Puglia, tra il 1995 ed il 1999, durante la presidenza di Salvatore Distaso.

L’impegno politico

Nel 1999 è risultato primo eletto nel consiglio provinciale di Brindisi, andando poi a ricoprire le funzioni di vicepresidente. Nel 2004, riconfermato primo degli eletti, diviene capogruppo di Alleanza Nazionale, partito per il quale è stato anche commissario provinciale e componente del coordinamento nazionale. Nel 2015 è stato eletto in consiglio regionale sotto le insegne di Forza Italia, nella coalizione del candidato alla presidenza Adriana Poli Bortone. Si è ricandidato nel settembre scorso, questa volta a sostegno di Raffaele Fitto, mancando però la riconferma.

Il nodo del bilancio

A Maurizio Friolo toccherà adeso gestire la patata bollente dell’approvazione dei bilanci dell’Asp di Cosenza. All’appello manca il triennio 2018-2020 mentre per il periodo precedente, com’è noto, alla luce delle irregolarità rilevate dalla guardia di finanza, la Procura di Cosenza ha indagato numerosi dirigenti dell’Ente, tra i quali anche il direttore amministrativo in carica in quel periodo.