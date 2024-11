Un nuovo incidente stradale a distanza di ventiquattr'ore nella stessa via di Piscopio, frazione di Vibo Valentia, in cui ieri mattina un pedone è stato investito da un'automobile. Un 61enne, alla guida della sua vettura, ha urtato il camion della nettezza urbana in servizio in via Mesima. L'auto si è capovolta.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e messo in sicurezza la zona, e i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi. Fortunatamente, ha riportato solo lievi contusioni ma è stato comunque condotto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Da chiarire le circostanze dell'incidente.