L'impatto, avvenuto intorno alle 13.30, sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato. Nella puntata di questa sera di Pubblica Piazza (alle 21.15 su LaC canale 19) si discuterà dell'emergenza viabilità in Calabria, e in particolare proprio della 106.

Reggio Calabria, 8 gen. - Sale a due vittime il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla SS 106, all'altezza del quartiere di Bocale del Comune di Reggio Calabria. Dopo il giovane di 27 anni, morto sul colpo, è deceduto anche uno dei feriti. Nell'incidente, che ha coinvolto due veicoli, altre due persone sono rimaste ferite. Uno è fuori pericolo mentre un'latro è in prognosi riservata. Le due autovetture, per cause ancora in corso d'accertamento, hanno avuto uno scontro frontale. Nell'impatto sono rimasti ferite altre tre persone, due delle quali in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, il 118, i Carabinieri e il personale Anas. Il traffico in direzione nord e' deviato sul lungomare di Pellaro, in direzione sud il flusso veicolare deve obbligatoriamente svoltare al bivio di Bocale. (AGI)

In aggiornamento