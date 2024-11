Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 all'altezza di Guardavalle, nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento due autovetture, una Dacia Sandero e una Fiat Panda, sono entrate in collisione. Una delle due nello scontro si è ribaltata su un lato. Il bilancio fortunatamente non è grave, tre le persone che sono state prese in cura dalle ambulanze del 118 ma non ferite in modo grave, tra cui due donne. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato. Disagi si sono registrati alla circolazione.

l.c.