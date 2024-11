Nuovo prefetto per la città di Cosenza. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato di sostituire Paola Galeone, agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità.



In una nota di Palazzo Chigi si riferisce che Paola Galeone è collocata a disposizione (ai sensi dell'articolo 237 del Dpr n. 3 del 1957 dello Statuto del pubblico impiego). L'ormai ex prefetto, in merito alla vicenda, è stata nei giorni scorsi ascoltata dal gip cui ha fornito la sua versione dei fatti (per i dettagli CLICCA QUI).





Nuovo prefetto di Cosenza è stata nominata Cinzia Guercio, che svolgeva le stesse funzioni ad Isernia.