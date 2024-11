Si tratta di 235 uomini, 50 donne e 5 minorenni. Dopo le prime attività di soccorso saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno

Arriveranno nel primo pomeriggio, nel porto di Reggio Calabria, 290 migranti di cui 235 uomini, 50 donne e 5 minorenni accompagnati e tutti appartenenti a varie etnie africane.

I migranti saranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle associazioni di volontariato. Nell’occasione sarà allestita, a cura della Regione, una tenda per il trattamento igienico-sanitario dei migranti con eventuali patologie cutanee. Dopo le attività saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

Le attività di primo soccorso ed assistenza, coordinate dalla Prefettura, saranno prestate dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal Comune e Provincia, dalla Capitaneria di Porto, dall’Azienda Ospedaliera, dall’Usmaf, Suem 118 e dai volontari delle diverse Associazioni di volontariato presenti tra cui la Caritas, il Coordinamento ecclesiale e la Croce Rossa italiana.