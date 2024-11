A bordo della nave 'Vega' della Marina militare 515 uomini, 152 donne di cui 9 incinte e 78 minori

E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave "Vega" della Marina militare con a bordo 745 migranti di varie nazionalità, in gran parte provenienti dell'area sub sahariana. Si tratta di 515 uomini, 152 donne tra le quali nove incinte e una al nono mese di gravidanza, e 78 minori.

Secondo quanto riferito dai sanitari che hanno visitato i migranti sono stati riscontrati diversi casi di scabbia e numerose sono le persone che accusano problematiche a livello oculare. Ci sarebbe anche un caso di sospetta malaria. Quattro persone sono state portate a terra sulle barelle. Sulle banchine del porto è attivo il dispositivo per le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, e che saranno prestate dal personale delle forze dell'ordine, dagli operatori del soccorso e dai volontari. Una volta espletate i controlli di routine i migranti saranno trasferiti in base alle disposizioni ministeriali.