Tra loro anche un disabile e una giovane incinta, diversi i bambini non accompagnati: viaggiavano a bordo di un peschereccio partito sabato scorso dalla Turchia

Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Oggi ne sono arrivati altri 97. Sono, in prevalenza, di nazionalità afghana, irachena e pakistana. Tra loro una giovane incinta, un disabile, una ventina di donne ed altrettanti minori, alcuni dei quali non accompagnati. Molti i nuclei familiari al completo.

I migranti viaggiavano a bordo di un peschereccio, partito sabato scorso dalla Turchia, che è stato intercettato e soccorso, tra non poche difficoltà a causa del forte vento e del mare mosso, dalle unità navali della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Con l'arrivo di oggi è salito a 12 il totale degli sbarchi di migranti a Roccella e a 34 nel corso del 2023.