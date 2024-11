A bordo della nave della Marina militare svedese 336 uomini, 83 donne e 8 minori. Accertato solo qualche caso di scabbia

E' arrivata questa mattina nel porto di Vibo Marina una nave della Marina militare svedese con a bordo 427 migranti dell'Africa subsahariana.

A bordo 336 uomini, 83 donne e 8 minori accompagnati. Dagli accertamenti non è emersa, al momento, la presenza tra gli immigrati di scafisti. Predisposto, come di consueto, il dispositivo per l'accoglienza e l'assistenza dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Accertato solo qualche caso di scabbia.