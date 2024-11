Circa 70 immigrati di nazionalità pakistana sono stati intercettati ieri sera a bordo di un’imbarcazione a largo di Caulonia e trasbordati da una motovedetta al Porto delle Grazie di Roccella Jonica. I profughi, tutti di sesso maschile e di nazionalità pakistana, sono apparsi in buone condizioni di salute. Tuttavia, per effetto delle norme anti-Covid, saranno sottoposti a tampone, per escludere eventuali contagi da Coronavirus.

Dopo essere stati identificati, sono stati affidati alle cure della Croce Rossa e trasferiti momentaneamente nel palazzetto dello sport roccellese.