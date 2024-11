Ha rischiato di aggravarsi ancora il bilancio già pesante che si porta sulle spalle la famigerata statale 106. E, invece, sembrano, per ora, fuori pericolo due dei quattro feriti rimasti coinvolti in un grave incidente stradale verificatosi in località Difesa tra Cropani e Botricello nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto si sono scontrate, una terza autovettura ha subito solo un lieve tamponamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno tentando di estrarre dalle lamiere i due feriti più gravi e i carabinieri della locale stazione che stanno efettuando i rilievi. Si tratta di una donna che viaggiava in auto con due bambini e il conducente del veicolo proveniente dalla direzione opposta. In località Calabricata è atterrato quindi l'elisoccorso e sono confluite le ambulanze per il trasporto in sicurezza dei due passeggeri, che per ora non sembrano in pericolo di vita.

Luana Costa