La donna, lametina, viaggiava in auto con il marito. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale

Si tinge ancora di sangue la strada statale 280, già ieri mattina teatro di un tragico incidente stradale. Intorno all'una di oggi si è verificato un nuovo impatto tra una Renault Modus e una Porsche Cayenne all'incrocio in ingresso dalla statale altezza del centro commerciale i Due Mari. Illeso il conducente del suv mentre feriti gravemente i due passeggeri della Renault che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale. E' però durante il trasporto che Maria Saladino, lametina di 70 anni è deceduta mentre il marito, con lei in macchina si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Ancora in corso d'accertamento la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza il tracciato stradale. Disagi si sono registrati alla circolazione.

Luana Costa