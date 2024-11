Denunciate 28 persone, per i reati di invasione di terreni o edifici, truffa aggravata, abuso edilizio su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici in assenza di permesso

I Carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova hanno portato alla luce diverse situazioni in cui gli alloggi di edilizia popolare risultavano di fatto occupati abusivamente, precedentemente assegnati ad altri familiari che, nel tempo, erano deceduti, si erano trasferiti in altri Comuni o comunque avevano perso i requisiti che in origine avevano determinato l’assegnazione.

In alcuni casi, gli occupanti avevano realizzato, del tutto abusivamente, anche delle opere di vero e proprio ampliamento delle unità abitative originariamente assegnate, oppure avevano ampliato le proprie acquisendo di fatto parte di alcuni locali appartenenti ad alloggi popolari limitrofi non più occupati.

Sono state quindi denunciate 28 persone, per i reati di invasione di terreni o edifici, truffa aggravata, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, favoreggiamento reale, abuso edilizio su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici in assenza di permesso.