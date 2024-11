Le fiamme gialle hanno inoltre sanzionato il titolare dell’attività che svolgeva il suo lavoro in assenza di autorizzazioni

Nel quadro dei servizi di contrasto all’evasione fiscale e di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto un soggetto operante nel settore delle riparazioni meccaniche in totale assenza di autorizzazioni. L’esercente, infatti, oltre a non essere titolare di partita iva, non risultava neanche iscritto alla Camera di Commercio.





Sequestro e sanzioni per il titolare

L’attività veniva esercitata in un magazzino sito al piano terra di un fabbricato di proprietà del soggetto interessato ed era attrezzato con mezzi idonei all’esercizio di riparazioni di mezzi meccanici. Al fine di interrompere la situazione di illegalità, i finanzieri calabresi della Compagnia della Gdf, oltre ai rilievi di carattere fiscale, hanno proceduto al sequestro amministrativo, ai fini della confisca, della strumentazione rinvenuta all’interno dei locali. A carico dell’autore dell’illecito è stato elevata specifica violazione amministrativa che prevede una sanzione fino a 15.000 euro.

Quello è solo l’ultimo di una serie di controlli effettuato dalle Fiamme Gialle Crotonesi a seguito dell’intensificazione dell’azione di servizi a contrasto del sommerso d’azienda ed abusivismo commerciale.