Che cos'è quell'enorme oggetto in alluminio, pieni di cavi elettrici, restituito dalle onde del mare e finito poi sulla spiaggia di Lampetia, a nord di Cetraro? Se lo erano chiesti in molti e altrettanti avevano provato a dare la soluzione. Ma a sciogliere ogni enigma, ci ha pensato Massimiliano Vaccaro, assessore ai servizi e alla manutenzione del Comune di Cetraro, che nel pomeriggio ha pubblicato un posto su facebook: «Oggi ha avuto fine l'episodio dello spiaggiamento di uno strano oggetto sul litorale cetrarese di Lampetia. Questa mattina, infatti, gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e quelli del 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta, hanno accertato che l'oggetto spiaggiato nei giorni scorsi sulla spiaggia di Lampetia altro non è che una parte navale metallica elettromeccanica inerte».

Vaccaro ha poi aggiunto: «Ringrazio le citate forze militari e il comando territoriale dei vigili del fuoco intervenuti prontamente appena ricevuta la segnalazione nonché, tutti coloro che hanno partecipato e contribuito ai lavori. Si ringrazia, infine, il dirigente del settore ambiente del comune di Cetraro, Massimo Aita, che ha allertato gli organi competenti».