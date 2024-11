«Da una postazione di governo attendo che arrivino risposte ai problemi che si agitano». Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, a margine di un'iniziativa a Lamezia Terme, commentando con i giornalisti la visita in Calabria del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «È naturale - ha aggiunto Oliverio - che il leader della Lega e ministro dell'Interno, passando per un territorio, possa esprimere una legittima ambizione, ci mancherebbe altro. Ritengo però che, più che parlare di elezioni che saranno tra un anno e mezzo, da un uomo di governo ci si aspetterebbe che parlasse di impegni per il lavoro e per lo sviluppo della Calabria. Salvini, oltre che ministro dell'Interno, è anche - ha rilevato il presidente della Regione - vicepresidente del Consiglio dei ministri, è l'uomo chiave di questo governo, colui che dà le carte. Mi aspettavo e mi aspetto ancora che non solo ci siano impegni da assumere ma anche risposte da dare. Il problema non è evocare le difficoltà che vivono il Sud e una regione come la Calabria, ma da una postazione di governo il problema è dare risposte. E - ha concluso Oliverio - mi attendo, ancora attendo, che queste risposte arrivino e arrivino per affrontare i problemi che si agitano».

