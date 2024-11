La prima giornata di visite nel paese sudamericano ha registrato l’incontro con le numerose associazioni calabresi

Numerosi incontri con importanti rappresentanti istituzionali hanno scandito la prima giornata del viaggio in Argentina del governatore Oliverio. Due risultati, in particolare, hanno generato soddisfazione nella delegazione calabrese: l'incontro con oltre 70 presidenti delle associazioni calabresi in Argentina e con i dirigenti della FACA guidati da Julio Croci, un giovane di origine calabrese molto stimato nella nostra comunità e negli ambienti istituzionali argentini, e l'impegno e la disponibilità del ministro del Turismo argentino, Gustavo Santos, a valutare un programma di scambi tra la Calabria e l'Argentina, con particolare riferimento ad un progetto sul turismo di ritorno ed ai collegamenti aerei tra l'Argentina e la Calabria.



Quella calabrese, infatti, è la più grande ed importante comunità italiana presente nel paese del tango, dove le nuove generazioni occupano posizioni di prestigio a tutti i livelli del mondo del lavoro e governativo. Lo stesso presidente argentino Macri è di origini calabresi.



Ad aprire le porte della sede dell'associazione calabrese di Buenos Aires è stato Antonio Ferraiuolo, che ha manifestato la gioia di tutti i calabresi presenti in Argentina. Nel ringraziare i numerosi presenti, il presidente Oliverio ha ribadito che «oggi più che mai la Calabria ha bisogno di voi, per mantenere vivi e fecondi i rapporti e trasmettere alle nuove generazioni le nostre tradizioni e la nostra cultura».

Nel corso del suo breve saluto, inoltre, ha invitato soprattutto i giovani calabresi presenti in Argentina ad essere propositivi per l'avvio di progetti finalizzati al mantenimento del forte legame tra Calabria ed Argentina e ha sottolineato la necessità di un collegamento aereo: «Il nostro obiettivo - ha concluso - è quello di agevolare la mobilità e rilanciare il turismo di ritorno».