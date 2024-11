«Ho appreso questa mattina dell'obbligo di dimora nei confronti del Presidente della giunta regionale Mario Oliverio che qualcuno, scioccamente e in maniera strumentale, sta confondendo con gli arresti domiciliari». Così in una nota il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea. «Per mia cultura sono garantista sempre, ancora di più in questo caso. Massimo rispetto per l'operato della magistratura ma – conclude - sono sicuro che Mario Oliverio dimostrerà al più presto la sua totale estraneità ai fatti».

LEGGI ANCHE:

Bufera giudiziaria su Oliverio: «Accuse infamanti, inizio lo sciopero della fame»

Indagato con Oliverio: la biografia giudiziaria di Giorgio Ottavio Barbieri

Oliverio indagato: le prime reazioni dei big della politica

L’accordo tra Oliverio e Barbieri e i milioni erogati per danneggiare Occhiuto

I pm avevano chiesto l’arresto di Oliverio ma è stato disposto l’obbligo di dimora