In un casolare abbandonato i carabinieri hanno rinvenuto 35 chili di sostanza stupefacente già essiccata

A Nicotera, i Carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, con la collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, nell’ambito di un mirato servizio volto al contrasto del fenomeno della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno sorpreso un 35enne del luogo mentre era intento ad irrigare ed estirpare piante dalla propria piantagione di marijuana, su un terreno incolto nei pressi della Contrada Casa Bianca di Nicotera.

I militari, dopo aver bloccato l’interessato, Francesco Berlingieri hanno accertato che la piantagione era composta da oltre 8000 piante, coltivate sia in aperta campagna che all’interno di serre predisposte per tale culture.

!banner!

Nel corso dell’operazione di servizio, i militari inoltre hanno rinvenuto all’interno di un casolare rurale abbandonato, insistente sempre nel medesimo terreno agricolo, dei sacchi in plastica contenenti ulteriori 35 kg. della medesima sostanza stupefacente, già essiccata e pronta per l’immissione sul mercato dello spaccio, in quello che era un vero e proprio deposito destinato allo stoccaggio della sostanza.