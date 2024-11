Lotta alle frodi fiscali, illeciti in materia di spesa pubblica e ancora contrasto al traffico di stupefacenti e al traffico di armi. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio ha tracciato il Bilancio 2016

Frodi fiscali, illeciti in materia di spesa pubblica e illeciti economici e finanziari: questi i tre obiettivi strategici su cui si è sviluppata l’attività della Guardia di Finanza nella provincia di Reggio Calabria nel 2016, ai quali si aggiunge un quarto obiettivo definito "strutturale" perché corrispondente alle funzioni stabilmente affidate alle Finanza quale organo di polizia giudiziaria a competenza generale ed alla sua appartenenza al sistema della sicurezza.

Lotta alle frodi fiscali, all'economia sommersa ed al gioco illegale. Denunciati 72 soggetti responsabili di 84 reati fiscali. Sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria proposte di sequestro in misura equivalente alle imposte evase per circa 48 milioni di euro, proposte finalizzate ad assicurare all'erario l'effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte. Nel contrasto all'economia sommersa, 76 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 94 lavoratori in "nero" e 57 lavoratori irregolari.



Il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ed all'illegalità nella pubblica amministrazione. Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti (pubblici, comunitari e nazionali) per 13 milioni di euro con 71 persone denunciate. Sono state individuate truffe nel settore previdenziale per 3 milioni di euro, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di oltre 403 persone. In materia di danni erariali, sono 166 le persone segnalate per aver cagionato danni patrimoniali allo Stato per 71 milioni di euro.



Individuati appalti pubblici irregolari per oltre 19 milioni di euro con la denuncia di 14 persone. Nell'ambito degli interventi volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per le prestazioni sociali agevolate e per l'esenzione del ticket sanitario sono state verbalizzate 292 persone.



Contrasto alla criminalità organizzata ed alla criminalità economico-finanziaria. Svolti 131 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati ed indiziati di appartenente ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 981 soggetti (861 le persone fisiche) con proposte di sequestro per oltre 110 milioni di euro. 194 milioni di euro i valori sequestrati su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 84 le persone denunciate per riciclaggio, di cui 32 in stato di arresto.



Di rilevante importanza sono anche le attività d'indagine svolte nel settore dei reati fallimentari, societari e bancari a tutela della trasparenza e della legalità del sistema economico ed imprenditoriale: 70 sono le persone denunciate per tali reati, di cui 39 quelle tratte in arresto. Sul versante del contrasto all'usura: 41 le persone denunciate, di cui 35 quelle in stato di arresto. Per quanto riguarda il monitoraggio dei traffici delle merci su strada e negli spazi doganali, la vigilanza nei luoghi di smercio dei prodotti e l'esecuzione, in stretta sinergia con l'Autorità Giudiziaria, è di oltre 182 mila il numero dei prodotti sequestrati, denunciando 73 soggetti ed arrestandone 16.



Contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Denunciate 104 persone di cui 66 arrestate. Sequestrati 19 chili di hashish e marijuana e quasi un quintale e mezzo di cocaina.



Contrasto al traffico di armi. Denunciate 16 persone. Tra queste 6 arresti. 27 le armi sequestrate.



Contrasto all’immigrazione clandestina. Arrestate 4 persone per favoreggiamento dell’immigrazione.



Contrasti agli illeciti nel settore ambientale. Realizzati 31 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 2 persone.