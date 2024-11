L'episodio avvenuto nei pressi del bivio del Caraffa-Sarrottino. Sul posto forze dell'ordine e personale del 118

Si torna a sparare in Calabria. Questa mattina un uomo, Domenico Viceloque, di etnia rom, è stato ucciso a Caraffa, nei pressi della stazione di benzina Ip, non distante dal bivio Caraffa-Sarrottino. Il 78enne, gia noto alle forze dell'ordine per reati contro patrimonio e stupefacenti, sarebbe stato attinto da diversi colpi d'arma da fuoco. Vicino al luogo dell'agguato è stata rinvenuta un'auto bruciata.

Sul posto le Forze dell'ordine e personale del 118. Presenti anche il comandante della compagnia Carabinieri di Catanzaro Antonio Piccione e il capo della Digos Fabio Germani.