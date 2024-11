Il Reparto Investigazioni Scientifiche della capitale sta lavorando sullo smartphone della vittima e sulle immagini di videosorveglianza raccolte. Potrebbe essere qui la chiave definitiva del giallo

Il cellulare trovato spento accanto alla pozza di sangue in cui giaceva senza vita Antonella Lettieri, la commessa di Cirò Marina uccisa la sera dell’otto marzo scorso, e le immagini catturate dalla telecamera di videosorveglianza di un vicino. Sono questi gli elementi a cui stanno lavorando in queste ore i Ris di Roma. Analisi e accertamenti importanti quelli che sta portando avanti il Reparto Investigazioni Scientifiche della capitale. Con molta probabilità decisivi. Ecco perché l’avvocato di Salvatore Fuscaldo, Francesco Amodeo, al momento l’unico indagato e in carcere, ha inviato sul posto anche un proprio perito informatico.



Sarà il telefonino della commessa quarantaduenne a fare luce sul rapporto con il bracciante agricolo con l’hobby della caccia. Perché in questa vicenda che ha visto le indagini andare avanti a ritmo imponente fino a mettere dietro le sbarre un presunto colpevole in dieci giorni esatti, manca ancora un movente. Un motivo che abbia spinto quelle mani, forse appartenenti a più persone, ad abbattersi con tale impeto su Antonella fino a sfigurarle il volto e lasciarle segni su tutto il corpo, specie sulle braccia che la donna cercava di opporre sul viso per difendersi.



Un triangolo quello tra Antonella e la coppia Fuscaldo, Salvatore e la moglie Caterina, osteggiato dalle sorelle della donna che definiscono quell’intesa “morbosa”. Quanto e se lo fosse sarà in particolare lo smartphone della commessa a rivelarlo. Così come le immagini di videosorveglianza potrebbero avere inquadrato chi è entrato senza forzare l’ingresso nella casa di via Cilea per poi sorprendere Antonella alle spalle.

Tiziana Bagnato