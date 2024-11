La donna avrebbe ucciso il 75enne accoltellandolo. Era particolarmente conosciuta in città

Tiziana Mirabelli, 47 anni, la donna che ha confessato di aver accoltellato ed ucciso il 75enne Rocco Gioffrè, è particolarmente conosciuta a Cosenza per le sue battaglie per i diritti dei lavoratori delle cooperative sociali ma anche nelle file del Comitato Prendocasa per la risoluzione del problema dell’emergenza abitativa.

Nel 2016 era stata candidata al consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi nella lista Adesso Cosenza a sostegno di Carlo Guccione, riportando 77 preferenze. Il nostro network l’aveva più volte intervistata a margine di manifestazioni per la tutela dei più deboli, come nel febbraio 2021 quando si rese protagonista di un blocco stradale su Corso Umberto insieme ai dipendenti della cooperativa Don Bosco.

Continua a leggere su Cosenza Channel