Un 31enne di Riace, nel reggino, Ernesto Ienco, è stato assassinato alle prime ore di oggi freddato con alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava sull’uscio della sua abitazione, in Contrada da Iannino. La vittima era figlio dell’imprenditore Nicola Ienco (53 anni), deceduto in seguito alle lesioni riportate durante un agguato in cui venne coinvolto nel marzo del 2011.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri diRoccella Jonica e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Locri oltre al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri,Arcadi. Le serrate indagini dei militari, su cui c’è massimo riserbo, non escludono, al momento, alcuna pista ed alcun movente.