Commentando l’ennesimo brutale omicidio consumatosi nella Presila catanzarese il presidente della Cgil Catanzaro, Giuseppe Valentino: ‘Fino a quando non scacceremo la 'ndrangheta non ci potrà essere un futuro libero’

"La brutalità dell'omicidio consumatosi stamane nei boschi della presila dimostra come la nostra Calabria per colpa della 'ndrangheta sia ancora prigioniera di brutali logiche criminali". Lo afferma il segretario generale della Cgil di Catanzaro, Giuseppe Valentino e continua: "Fino a quando non scacceremo la 'ndrangheta dalla nostra terra non ci potrà essere un futuro libero, democratico e di progresso. I nostri beni comuni - sottolinea - sono continuamente sotto attacco: la terra, l'acqua, i servizi pubblici ed il welfare, la democrazia. Difendiamoli e tuteliamoli, senza voltarci dall'altra parte, senza pensare che la cosa riguardi un corpo estraneo alla nostra vita normale".

