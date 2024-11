L'uomo raggiunto al petto da quattro colpi di fucile. Sul posto la Polizia e i Carabinieri per i rilievi e l'avvio delle indagini

Ancora sangue nel Vibonese, ancora un omicidio. A Sorianello un uomo, Salvatore Inzillo, 46 anni, è stato raggiunto al petto da quattro colpi di fucile caricato a pallettoni calibro 12. Trasferito d'urgenza in elisoccorso a Catanzaro è deceduto durante il trasporto.

Sul posto la polizia del Commissariato di Serra San Bruno e i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro diretti dal maresciallo Barbaro Sciacca. Presenti ancheil comandante provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, Gianfilippo Magro, e il comandante della Compagnia di Serra San Bruno, Mattia Ivano Losciale. Inzillo è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco in via Vittorio Emanuele nelle immediate vicinanze della chiesa di San Giovanni mentre transitava in motorino.





Il 46enne era scampato ad un altro agguato nel novembre del 2009 mentre si trovava a bordo della sua Audi in località "Torre" di Sorianello.