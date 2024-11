Il fermo eseguito dalla Polizia nelle scorse ore. La donna sarebbe sospettata di concorso nel delitto di Francesco Berlingieri, avvenuto nel gennaio 2017 a Lamezia

E' stata fermata dalla Polizia, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, la moglie di Marco Gallo, il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, dipendente delle Ferrovie della Calabria, ucciso la mattina del 24 giugno a Catanzaro mentre andava a lavorare. L’ipotesi sarebbe quella di concorso in omicidio. Si tratterebbe dell’omicidio di Francesco Berlingieri, fruttivendolo, 57 anni ucciso il 19 gennaio in via Fiume, a Sambiase, davanti al suo negozio di ortofrutta.