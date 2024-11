Proseguono a ritmo serrato le indagini sul brutale omicidio di Marcello Bruzzese, freddato la sera di Natale con 30 colpi di pistola a Pesaro mentre rientrava nella casa dove risiedeva da tre anni insieme alla famiglia. Nella notte sarebbero state perquisite le case di 15 calabresi, tutti da anni residenti a Pesaro. A darne notizia è Il Resto del Carlino. Ma il blitz ci sarebbe stato anche a Rizziconi, nel Reggino, da dove si sospetta sia partito l'ordine di uccidere il fratello del pentito eccellente, Biagio Girolamo Bruzzese, responsabile dell'agguato a Teodoro Crea nel 2003.

Le indagini si concentrano anche su alcuni video estratti dalla telecamere di videosorveglianza private e del Comune che sarabbero in mano agli inquirenti che avrebbero ripreso i due killer in via Bovio.

LEGGI ANCHE:

Omicidio Bruzzese: la vendetta 15 anni dopo il pentimento eccellente

Salvini: «Bruzzese aveva chiesto di uscire dal sistema protezione»

Omicidio Bruzzese, l’ordine di uccidere partito dalla Calabria?

Chi è Girolamo Bruzzese, il collaboratore eccellente che si pentì per amore delle figlie

Codici del disonore, simbologie e connivenze. Scrivi ‘ndrangheta, leggi morte